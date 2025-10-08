پخش زنده
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: یکی از راههای زمینهساز ظهور امام زمان (عج) نشر معارف و متون اسلامی است که در این خصوص باید ترجمههایی متناسب با فرهنگ بومی هر کشور انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،آیتالله سید احمد علمالهدی در مراسم تجلیل از برگزیدگان کتاب شهید رئیسی که در حسینیه دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، گفت: ما بر این باوریم که برای توسعه اسلام در جهان، بهترین راه ترویج معارف اسلام، بهویژه آموزههای پیغمبر (ص) و اهلبیت (ع) است؛ امام هشتم (ع) فرمودند «کلام ما را به دنیا بگویید»، و امام رضا (ع) نیز برای انتقال این معارف به دنیا فراخوان کردند.
او افزود: ما به عنوان شیعه معتقدیم تا زمانی که آمادگی جهانی برای ظهور امام زمان (عج) فراهم نشود، ظهور ایشان به وقوع نمیپیوندد؛ بنابراین راه آمادهسازی جهانی برای ظهور امام زمان باید بهدور از تحمیل یک فرهنگ خاص، با درک نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم در کشورهای مختلف انجام شود.
امام جمعه مشهد گفت: گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری، راه آمادهسازی جهانی برای ظهور امام زمان معرفی شده است. این مسیری است که شما در نهضت ترجمه و گسترش معارف دین با لغات مختلف و سازگاری با فرهنگهای گوناگون دنبال میکنید؛ امید است این حرکت ارزشمند همچون سپاه جدی امام زمان (عج) باشد و همهٔ شما عزیزان بهعنوان سربازان جدی ایشان، با تمام وجود در این راه ایستادگی کنید.