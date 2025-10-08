فرماندار رزن گفت: در تلاش هستیم تا پایان سال مجوز ساخت هزار هکتار گلخانه را به کشاورزان شهرستان رزن صادر کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد جهانیان در نشست ستاد گلخانه‌های این شهرستان از کلنگ زنی ۴۰۰هکتار گلخانه در دهه فجر امسال خبر داد.

او یکی از مهم‌ترین طرح های اقتصادی شهرستان را توسعه گلخانه‌ها عنوان کرد و افزود: ددر همین زمینه ۸۹ هکتار پروانه تأسیس گلخانه برای شهرستان صادر شده که هم اکنون ۱۵ هکتار آن در دست اجراست.

فرماندار رزن با بیان اینکه پیش از این شهرستان رزن تنها دارای ۳۹ هکتار گلخانه فعال بوده است، تأکید کرد: این روند توسعه گلخانه‌ها نشان می‌دهد که در مسیر تحقق هدف ساخت ۱۰۰۰ هکتار گلخانه تا سال ۱۴۰۷ در شهرستان در حال حرکت هستیم.