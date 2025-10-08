به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ پاسدار هادی نیازی در همایش منطقه‌ای خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و جهادگران تبیین شرق کشور که به همت قرارگاه ثامن‌الائمه (ع) در دانشگاه عالی وحدت تربت‌جام برگزار شد، افزود: در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی، رسانه‌های جهانی واقعیت را سانسور کردند، در حالی که ایران با وجود تقدیم شهدا، تلفات و خسارات سنگینی به دشمن وارد کرد.

او با بیان اینکه در حوزه رسانه، آفندی دشمن با شدت در حال هجمه به ایران و جبهه مقاومت است، خطاب به حاضران گفت: اینکه شما فعالان حوزه رسانه در نظام جمهوری اسلامی، در حال تولید چه محتوایی برای مردم هستید، مهم است؛ بنابراین رسانه را طوری مدیریت کنید که دشمن نتواند فضای افکار عمومی جهان را به نفع خود تعییر دهد.

فرمانده لشکر ۵ نصر در خصوص توانمندی‌های ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: ما تنها کشوری بودیم که توانستیم به رژیم صهیونسیتی ضربه‌های سهمگین وارد کنیم؛ اما آمار این تلفات و خسارت‌ها به خاطر سانسور شدید خبری، ابراز نمی‌شد.