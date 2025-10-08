پخش زنده
تاکنون ۸۸۶ آموزشگاه غیرمجاز در کشور شناسایی و از روند فعالیت آنها جلوگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تاکنون ۸۸۶ آموزشگاه غیرمجاز در کشور شناسایی و از روند فعالیت آنها جلوگیری شده است.
احمد محمودزاده با تاکید بر نظارت مستمر و جدی بر فعالیت آموزشگاهها افزود: بر آن دسته از آموزشگاهها که مجوز خود را از آموزش و پرورش میگیرند نظارت جدی میشود ولی در این راستا تاکید بر نظارت دیگر نهادها از جمله شهرداری و جهاد دانشگاهی است که اقدام به اعطای مجوز به این مراکز میکنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: آموزش و پرورش هیچ گونه اجازه ناهنجاری در فضای آموزشی و تربیتی مدارس دولتی و غیردولتی را نمیدهد و با مسببان برخورد جدی خواهد کرد.
وی هم چنین بر اجرای برنامههای عملیاتی منطبق با شرایط بومی و ظرفیتهای مناطق که موجب تحرک و پویایی نظام آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان میشود تاکید کرد و گفت: اجرای برنامههای عملیاتی در مدارس موجب تحرک و نشاط در محیطهای آموزشی میشود و مقایسه مستمر عملکرد مناطق، انگیزه رقابت سالم و رشد کیفی را در بین مدیران و معلمان تقویت میکند.
محمودزاده افزود: نگاه به آموزش، باید نگاهی تحولی و آیندهنگر باشد تا بتوانیم ظرفیتهای نهفته در مدارس را فعال کنیم و برای هرگونه مداخله مؤثر در نظام آموزشی، نیازمند طراحی و اجرای برنامهای عملیاتی و دقیق هستیم که متناسب با ویژگیها و عوامل تأثیرگذار هر منطقه تنظیم شود.
وی گفت: شرایط آموزشی در نقاط مختلف کشور به دلایل گوناگون از جمله امکانات سختافزاری، محتوای آموزشی و توانمندی معلمان متفاوت است و لازم است سیاستگذاریها نیز بر پایه این تفاوتها انجام گیرد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی کشور افزود: معلمان ما در برخی مناطق، با وجود تلاشهای فراوان، در رشتههای غیرمرتبط با تخصص خود تدریس میکنند و این مساله بر کیفیت آموزش تأثیر مستقیم دارد که در این راستا لازم است تا مدیران مناطق با دقت بیشتری به توان حرفهای معلمان توجه و مأموریتها را بر اساس تخصص آنها تنظیم کنند.
وی با تاکید بر توانمندسازی معلمان بهعنوان یکی از مهمترین محورهای تحول در آموزش گفت: در دولت، توجه ویژهای به طرحهای توانمندسازی معلمان شده است و این طرحها باید در سطح استانها به صورت تخصصی و پیوسته اجرا شود تا تأثیر ملموسی در کیفیت آموزش ایجاد شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: افزایش تخصص همکاران نباید به صورت سطحی یا شکلی، بلکه باید به ارتقای واقعی مهارتها منجر شود.
وی ادامه داد: نتایج المپیادهای اخیر نشان داد که ایران در برخی از رشتهها به رتبههای جهانی دست یافته است، اما برای حفظ این جایگاه باید تحرک، برنامهریزی و پشتیبانی علمی در سطح مدارس افزایش یابد.
احمد محمودزاده گفت: وزارت آموزش و پرورش با وجود همه محدودیتها، تلاش دارد زمینه ارتقای کیفیت آموزشی را در سراسر کشور فراهم کند و برای تحقق این هدف، نیازمند همافزایی تمامی دستگاهها، دانشگاهها و نهادهای علمی کشور است.
وی با تاکید براستفاده دانشگاه فرهنگیان از ظرفیت دیگر دانشگاههای کشور گفت: دانشگاهها باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند، برخی از دانشگاهها از جمله دانشگاه پیامنور و علمیکاربردی ظرفیت خالی دارند که میتوان از فضاها و امکانات آنها برای آموزشهای عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بهره برد.
رئیس هیات مدیره مجمع خیران مدرسهساز استان اصفهان نیز در این نشست گفت: تحقیقات در استان اصفهان نشان داده که حدود ۸۵ درصد از نیازهای آموزشی به فضای مناسب، نیروی انسانی توانمند و محتوای به روز وابسته است؛ بنابراین لازم است نهضت توسعه عدالت آموزشی با نگاه جامعتر دنبال شود.
مجتبی ملااحمدی هم چنین با تاکید بر اهمیت توانمندسازی معلمان گفت: معلمی که دغدغه معیشت دارد و ناچار است برای تأمین هزینههای زندگی به کارهای جانبی بپردازد، نمیتواند اثرگذاری لازم را در کلاس داشته باشد و به همین جهت سیاستگذاری کلان برای بهبود وضعیت معلمان ضرورتی غیرقابلانکار است.
وی، همچنین با تأکید بر بازنگری در محتوای درسی و نظام ارزشیابی، گفت: محتواهای آموزشی ما در بسیاری موارد حجیم و غیرکاربردی است و با نیازهای واقعی جامعه تطابق ندارد و بر این اساس نظام ارزشیابی باید اصلاح شود تا مهارتمحوری جایگزین حافظهمحوری شود.