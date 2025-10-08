در رزمایش سراسری مقابله با احتکار کالا‌های اساسی، صبح امروز، تیم‌های مشترک پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی هرمزگان، موفق به شناسایی و انهدام انبار کلان احتکار هزار و ۲۰۰ تنی برنج وارداتی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت: ارزش برنج‌های وارداتی ۷۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار علی اکبر جاویدان افزود: با نظارت مستمر دستگاه‌های نظارتی، این محموله برنج احتکار شده در استان هرمزگان در حاشیه شهرستان بندرعباس از چنگ اخلال‌گران اقتصادی خارج شد.

وی گفت: در اجرای دقیق مصوبات کارگروه تنظیم بازار، یگان‌های ویژه پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با همکاری کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی، دادستانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و جهاد کشاورزی، صبح امروز به بازرسی از انبار‌های مشکوک پرداختند.

سردار جاویدان افزود: این گشت مشترک ر عملیاتی منسجم، در بازرسی از محل دپوی کالا، به یک محموله عظیمی از برنج وارداتی دست یافتند که بدون هیچ‌گونه ثبت قانونی و رعایت ضوابط توزیع نگهداری می‌شد و مصداق بارز «احتکار سازمان‌یافته» تلقی می‌گردد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان نیز گفت: پس از تأیید کارشناسی تخلف، دستور آزادسازی و عرضه فوری این محموله استراتژیک در بازار صادر شده است.

بیشتربخوانید: کشف بیش از هزار تُن برنج احتکارشده در بندر شهید رجایی

کیومرث حسن پور افزود: بر اساس این دستور، برنج‌های کشف شده با نرخ مصوب ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال برای هر کیسه برنج هندی به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.

وی همچنین مجازات متخلفان را طبق قانون، جریمه‌ای معادل ۱۴۰ تا ۳۵۰ درصد ارزش کالا تعیین کرد..