نبرد رو در رو با آمریکا در خلیج فارس

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶- ۱۷:۰۳
پربازدیدترین فیلم ها
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
کشف مواد مخدر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
دولت حامی بخش خصوصی
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
نادر خلیج فارس
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
نادر خلیج فارس

نادر مهدوی، رزمنده ای که شاخ آمریکا را شکست

روایتی از ایستادگی شهید نادر مهدوی و یارانش در برابر حمله آمریکا

برچسب ها: نادر مهدوی ، نبرد با آمریکا ، خلیج فارس
