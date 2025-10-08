مدیرکل پست کردستان گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مرسوله پستی در استان جابجا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل پست کردستان در نشست خبری به مناسبت روز جهانی پست اظهار داشت: به‌طور میانگین روزانه ۱۵ هزار مرسوله پستی صادره و وارده در سطح استان کردستان جابجا می‌شود.

ملاولی افزود: ۵۰ درصد از مرسوله‌های پستی جابجا شده مربوط به خرید‌های اینترنتی از فروشگاه‌ها است و در همین راستا پست کردستان با ۴۴۷ فروشگاه فعال قرارداد همکاری دارد.

مدیرکل پست کردستان با اشاره به نقش پست در توسعه اقتصاد محلی گفت: بخش قابل توجهی از تولیدات بومی، محلی و صنایع‌دستی استان از طریق شبکه پستی به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.

ملاولی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه "جی‌نف" (یکپارچه‌سازی آدرس‌های پستی) در استان تصریح کرد: تاکنون ۸۵ درصد اماکن شهری و حدود ۲۰ درصد اماکن روستایی در کردستان ژئوکد شده‌اند.

وی هدف این طرح را «صحت‌سنجی نشان فیزیکی و مختصات جغرافیایی هر مکان در کشور» عنوان کرد و افزود: این پروژه گامی مهم در جهت دقت، سهولت و سرعت در خدمات پستی و مکان‌محور است.

مدیرکل پست کردستان در پایان با اشاره به وجود ۱۲۱ دفتر پیشخوان شهری و ۱۳۴ نقطه تماس پستی در روستا‌ها گفت: پست استان کردستان موفق به کسب رتبه سوم کشوری در رضایت مشتریان شده است.