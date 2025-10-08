شهردار یزد از توافق شهرداری و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برای تبدیل یک زمین موقوفه در بلوار نصر به یک مجموعه کارگاهی و خدماتی با هدف انتقال بخشی از کارگاه‌های مزاحم شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی گفت: در جلسه مشترکی که بین شهرداری یزد و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد، دو طرف برای صدور مجوز و تبدیل یک زمین موقوفه در بلوار نصر به یک مجموعه بزرگ کارگاهی و خدماتی به توافقاتی دست یافتند.

وی افزود: این زمین قرار است توسط اوقاف به یک مجموعه جامع شامل کارگاه‌های متعدد، مجموعه انبار، شهرک خودرو و هنرستان‌های صنعتی تبدیل شود. هدف اصلی این طرح، انتقال و ساماندهی بخشی از کارگاه‌های مزاحم شهری می‌باشد که موجب نارضایتی و گلایه‌مندی شهروندان شده است.

مسئولین شهری در این نشست، ضمن ابراز رضایت از طرح، بر همکاری لازم با اداره کل اوقاف تأکید کردند، چراکه استقرار این خدمات در محل جدید می‌تواند بخش عمده‌ای از آلودگی‌ها و مزاحمت‌های خدماتی را از داخل بافت مسکونی شهر منتقل کند.

در این جلسه، علاوه بر طرح بلوار نصر، در خصوص برخی از زمین‌های موقوفه در مناطق پنج‌گانه شهر نیز تصمیماتی اتخاذ شد.