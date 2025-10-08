پخش زنده
امروز: -
امروز بیش از ۸۵ درصد از دانشآموزان کشور از مسیر آزمون سراسری وارد دانشگاهها نمیشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: آموزش باکیفیت تنها به یک عامل محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل درونی و بیرونی از جمله توانمندی معلمان، امکانات مدارس، سرانه ورزشی، تراکم کلاسها و شیوه مدیریت آموزشی بر آن تأثیرگذار است.
مصطفی آذر کیش افزود : برنامهریزی عملیاتی متناسب با شرایط هر منطقه ضروری است تا عدالت آموزشی واقعی در سراسر کشور محقق شود.
وی با بیان اینکه در جدول شاخصهای کمی برنامه هفتم توسعه، ۲۱ شاخص برای ارتقای نظام آموزشی کشور تعیین شده است گفت : یکی از مهمترین آنها ارتقای اثربخشی آموزش در دوره دوم متوسطه است و در سالهای اخیر، تغییر کارکرد امتحانات نهایی و سنجش میزان دستیابی به اهداف کتابهای درسی از جمله اقداماتی بوده که در راستای همین شاخصها انجام شده است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش با اشاره به اینکه امروز بیش از ۸۵ درصد از دانشآموزان کشور از مسیر کنکور وارد دانشگاهها نمیشوند گفت : این نشان دهنده این است که باید کیفیت آموزش عمومی و مهارتی را تقویت کنیم تا همه دانشآموزان، صرفنظر از مسیر ورود به دانشگاه، از آموزش اثربخش برخوردار باشند.