فلسفه وجودی مشهد، بر محور امامت و زیارت شکل گرفته و حیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن در پیوند با بارگاه منور رضوی است.

در آیین رونمایی از «اکوسیستم گردشگری زیوان» و سامانه فروش بلیت و رزرواسیون شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد، شهردار مشهد با تأکید بر جایگاه ابن شهر در جهان اسلام افزود: از همان ابتدا، زیارت، عشق و ولایت در تار و پود این شهر تنیده شده و همین ویژگی، آن را از همه شهر‌های جهان متمایز کرده است.

محمدرضا قلندرشریف با اشاره به حضور مستمر و میلیونی زائران در طول سال، اظهار کرد: مشهد شهری است که برای جذب زائر، نیازی به تبلیغات ندارد؛ تجربه دوران کرونا به‌خوبی نشان داد که نبود زائر تا چه اندازه بر اقتصاد و پویایی شهر اثرگذار است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه گردشگری سلامت در مشهد گفت: مشهد امروز یکی از قطب‌های درمانی و سلامت در کشور و منطقه است و بیماران بسیاری از کشور‌های همسایه برای درمان به این شهر سفر می‌کنند؛ با این حال، باید با بی‌نظمی‌ها و رفتار‌های غیرحرفه‌ای در این حوزه برخورد شود.

شهردار مشهد تصریح کرد: متأسفانه در برخی نقاط شهر، شاهد فعالیت دلالان و واسطه‌هایی در حوزه درمان هستیم که با اقدامات غیراخلاقی و واسطه‌گری‌های نادرست، وجهه گردشگری سلامت را مخدوش می‌کنند.

او تصریح کرد: این مسئله باید به‌صورت جدی سامان‌دهی شود که در همین راستا، کارگروه مشترکی میان شهرداری مشهد، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است تا با ایجاد نظام‌نامه مشخص، روند پذیرش و خدمات به بیماران خارجی، شفاف و نظام‌مند شود.

این مسئول با اشاره به نقش شرکت توسعه گردشگری شهرداری در این زمینه، گفت: با تشکیل این شرکت و راه‌اندازی اکوسیستم گردشگری زیوان، گام‌های مؤثری برای یکپارچه‌سازی خدمات گردشگری و زیارتی برداشته شده است؛ هدف ما ایجاد ساختاری است که هم زائر و هم گردشگر از خدمات مشهد رضایتمند باشند و تجربه‌ای متناسب با شأن این شهر داشته باشند.

وی تاکید کرد: مشهد باید الگویی از مدیریت دینی، فرهنگی و شهری در تراز بین‌المللی باشد و همه مدیران شهری موظفند برای تحقق این هدف، همدلانه تلاش کنند تا نام مشهد به‌عنوان جهان‌شهر برکت و کرامت در سطح جهانی بدرخشد.

ضرورت ایجاد برند واحد برای خدمات زیارتی و گردشگری

شهردار مشهد در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد برند واحد برای خدمات زیارتی و گردشگری گفت: ما باید یک لوگوی دو‌زبانه داشته باشیم که در یک نگاه قابل‌شناسایی باشد؛ درصدد بودیم که این موضوع را به شرکت‌های هواپیمایی و فعالان بخش حمل‌ونقل هوایی پیوند بزنیم تا دست‌کم یک شریک استراتژیک در بخش پرواز داشته باشیم.

قلندرشریف افزود: راه‌اندازی سامانه جامع فروش بلیط و رزرو، علاوه بر تسهیل سفر زائران، باید با سیاست‌های حمایتی و رقابتی همراه باشد تا قیمت‌ها، منطقی و خدمات قابل‌اعتماد باشند.

سامانه‌ای برای سامان دادن وضعیت بلیت

وی گفت: اگر این سامانه، بلیت را گران‌تر از بازار عرضه کند، ما اجازه نخواهیم داد؛ چراکه سیستم باید رقابتی و مشتری‌محور باشد.

به گفته قلندر شریف کارگروهی که مسئولیت پیگیری قرارداد‌ها و نظارت بر تخفیف‌ها را برعهده دارد، باید ضمانت‌های اجرایی داشته باشد تا حقوق شهروندان حفظ شود.

او تأکید کرد: در گام اول باید دستگاه‌های مختلف شهرداری و ستاد‌ها ملزم شوند از این سامانه استفاده کنند تا حجم و تقاضا برای آن شکل بگیرد؛ همچنین پیشنهاد کردم برای تشویق اولیه، طرح‌های تبلیغاتی و تخفیف‌های هدفمند درنظر گرفته شود تا مخاطب جذب شود.

شهردار مشهد ادامه داد: تجربه‌های قبلی نشان داده است سهم عمده هزینه در آغاز، صرف تبلیغات و جذب مشتری می‌شود و این سرمایه‌گذاری در بلندمدت بازده خواهد داشت.

وی همچنین هشدار داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا اجرا نشدن تخفیف‌های مصوب، مکانیسم‌هایی برای جبران و حتی ارائه خدمات رایگان به آسیب‌دیدگان درنظر گرفته خواهد شد تا اعتماد عمومی حفظ شود.