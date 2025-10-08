محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح ملی هوش مصنوعی با ۱۴ ماده و بیش از ۵۰۰ پیشنهاد نمایندگان، امروز با اولویت ویژه و استناد به ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس وارد صحن علنی شد.

محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: طرح ملی هوش مصنوعی امروز به‌عنوان یک مطالبه عمومی نخبگان و فعالان این حوزه وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد. این طرح که شامل ۱۴ ماده است، با استناد به ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، در اولویت بررسی قرار گرفته و خارج از نوبت در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: با توجه به سرعت پیشرفت فناوری، مجلس قصد دارد زمان بیشتری برای بررسی این طرح اختصاص دهد تا عقب‌ماندگی کشور در این حوزه جبران شود. پیش‌بینی می‌شود بررسی این طرح حداکثر ظرف دو هفته به پایان برسد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.

رستمی در خصوص تدوین طرح ملی هوش مصنوعی افزود: در راستای ماده ۶۵ قانون برنامه، دولت موظف بود ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم لایحه‌ای در زمینه هوش مصنوعی تهیه و به مجلس ارائه کند. اما با توجه به تحقق نیافتن این امر، مجلس خود اقدام به تدوین و بررسی طرحی مستقل در این زمینه کرده است. این طرح با هدف ایجاد ساختار و بستری جدید برای حکمرانی هوش مصنوعی طراحی شده است. اگرچه ایجاد ساختار به‌تنهایی کافی نیست، اما شرط لازم برای تعریف اهداف، وظایف و برنامه‌ها محسوب می‌شود. در این طرح، سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل ریاست‌جمهوری تعریف شده تا با حکم رئیس‌جمهور فعالیت خود را آغاز کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ابعاد مختلف این طرح عنوان کرد: این طرح شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تسهیل‌گری، مشارکت بخشی و حمایت از طرح‌ها و ابداعات جدید است. هدف آن کاهش هزینه‌های متعارف و ایجاد آثار اقتصادی مثبت در مشاغل و فعالیت‌های مختلف است. حکمرانی آینده دنیا مبتنی بر هوش مصنوعی خواهد بود و ایران نباید از این روند جهانی عقب بماند. این قانون بستری فراهم می‌کند تا نخبگان، جوانان و فعالان حوزه هوش مصنوعی بتوانند فعالیتی مؤثر و ثمربخش داشته باشند.

رستمی در پایان تاکید کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس برای تکمیل این طرح ثبت شده است. این پیشنهاد‌ها به‌صورت دقیق و جمله‌به‌جمله در صحن علنی بررسی خواهند شد. امید می‌رود که حاصل این بررسی‌ها، قانونی جامع و کامل باشد که بتواند نیاز‌های آینده کشور را در حوزه هوش مصنوعی پاسخ دهد.