به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ برابر اعلام اکبر قائمی رئیس محیط زیست شهرستان نقده با اعلام جوامع محلی حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر که تالاب بین‌المللی درگه سنگی طعمه حریق شده است سریعا همراه با آتش‌نشانان در محل حضور یافتند که احتمال نزدیک به ۱۰ هکتار از این تالاب طعمه حریق شده و پس از تلاش سه ساعته آتش‌نشانان هنوز دامنه آتش خاموش نشده و همچنان ادامه دارد که آتش‌نشانان محمد یار نقده و مهاباد جهت خاموش کردن آتش در حال تلاش هستند.

این تالاب یکی از سه تالاب بین‌المللی شهرستان نقده است که نزدیک به ۷۶۰ هکتار وسعت دارد.