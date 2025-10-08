به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علاقمندان برای ثبت نام تا ۱۰ آبان به آدرس لکترونیکی https://survey.porsline.ir/s/۶NwcjlW۲ مراجعه کنند.

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری چهارمحال و بختیاری با همکاری پارک علم و فناوری و دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی استان، رویداد تخصصی توانمندسازی صنایع خلاق را با محوریت‌های مختلف برگزار می‌کند.

