نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: هرچند اسرائیل بعد از عملیات هفتم اکتبر دستاورد‌های تاکتیکی بدست آورده است، اما مولفه‌های قدرت او در سراشیبی سقوط است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،ناصر ابوشریف با حضور در تجمع جمعی از دانشجویان مشهدی به مناسبت سالگرد عملیات طوفان الاقصی و حمایت از کاروان دریایی صمود مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در مشهد گفت: تاکنون ۱۰ هزار نفر از مردم غزه زیر آوار‌ها مفقود و ۱۸۰ هزار نفر مجروح شده اند، اما این خون‌ها باعث ایجاد انقلاب و بیداری جهانی علیه رژیم صهیونیستی شده است.

وی افزود: هم اکنون ۶۰ درصد جوانان آمریکایی در سن ۱۸ تا ۲۴ سال خواهان نابودی رژیم صهیونیستی هستند و حمایت خود را از مقاومت فلسطین اعلام کردند و این یک پیشرفت بزرگ است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: در سال ۱۹۸۵ یک سناتور آمریکایی کتابی به نام «چه کسی جرات حرف زدن دارد» با محوریت سیطره صهیونیست‌ها در آمریکا نوشت که همین موجب اخراج او از کنگره شد، اما امروز همه جرات می‌کنند از سلطه صهیونیست‌ها انتقاد کنند.

ابوشریف گفت: عملیات طوفان الاقصی به معنی واقعی یک طوفان بود که وجدان بشری را بر علیه ظلم و استکبار بیدار کرد. در کشور‌های مختلف غربی راهپمیایی‌های بزرگی در حمایت از فلسطین برگزار شده است چنانکه در چند روز اخیر شاهد تجمع ۲۵۰ هزار نفری در هلند بودیم.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران همچنین با اشاره به کاروان دریایی صمود گفت: این کاروان با شیوه متمدنانه خواستند محاصره غزه را بشکنند، اما رژیم صهیونیستی حتی اجازه نداد به غزه نزدیک شوند، آنها را بازداشت و برخورد‌های توهین آمیز کرد که همین رفتار رژیم صهیونیستی باعث شد که حمایت از غزه افزایش یابد.