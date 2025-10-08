پخش زنده
برای دومین سال پژوهشگر فارسانی استان چهارمحال و بختیاری در زمره ۲ درصد دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز گفت: حامد غفاری، دکترای تخصصی "تکثیر و پرورش آبزیان" مرکز بر اساس آخرین یافتههای پروژه مشترک الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد که به "فهرست دانشگاه استنفورد" معروف است.
محسن باقری افزود: بروندادهای پژوهشی منتشر شده در پایگاه اسکوپوس تا پایان سال ۲۰۲۴ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل و بر این اساس نویسندگانی که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان هستند، معرفی شدهاند.