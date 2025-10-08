پخش زنده
امروز: -
اولین خودروی مکانیزه و هوشمند ثبت تخلفات رانندگی پلیس راهور خمینی شهر رونمایی شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار خمینی شهر در همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی با حضور مسئولان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر گفت:برای رسیدن به نقطه مطلوب از نظر کاهش تصادفات در شهرستان نیازمند همکاری همه دستگاه ها با پلیس و پایبندی مردم به قوانین و مقررات است
اصغر هدایت گفت: با همکاری مردم و تلاش شبانه روزی پلیس در شش ماهه نخست امسال در شهرستان شاهد کاهش ۱۰ درصدی تصادفات فوتی، کاهش ۲۸ درصدی تصادفات جرحی و کاهش ۴۰ درصدی تصادفات خسارتی بوده ایم.
سرهنگ علی سبحانی، فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر هم در این همایش به نقش کلیدی رانندگان قانونمند در کاهش سوانح و حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت: پلیس به همان میزان که با رانندگان متخلف و حادثه ساز برخورد می کند بر خود لازم می داند تا از رانندگانی که به قوانین و مقررات پایبندند هم قدردانی کند.
در این مراسم از رانندگان قانونمند و نمونه های ترافیکی شهرستان خمینی شهر با اهدای لوح یادبود و هدایا تجلیل به عمل آمد.