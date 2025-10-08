نخبگان و صاحب نظران مالزیایی با انتقاد از طرح یکجانبه آتش بس در غزه از سوی رئیس جمهور آمریکا، این پیشنهاد را به عنوان نقض حقوق قانونی ملت فلسطین و تحمیل شیوه نوین استعمارگری محکوم کردند.نمایندگان ده ها گروه و تشکل سیاسی مالزی بر هوشیاری، اتحاد و همبستگی جهان اسلام برای مقابله با توطئه جدید رژیم صهیونی و آمریکا در قالب پیشنهاد به اصطلاح صلح آمیز غزه تاکید کردند.