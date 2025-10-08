مخالفت با طرح ترامپ برای آتش بس در غزه
نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی در مالزی از طرح یکجانبه ترامپ برای آتش بس در غزه انتقاد کردند و این پیشنهاد یکجانبه را نقض حقوق قانونی ملت فلسطین و تحمیل شیوه نوین استعمارگری دانستند.
نخبگان و صاحب نظران مالزیایی با انتقاد از طرح یکجانبه آتش بس در غزه از سوی رئیس جمهور آمریکا، این پیشنهاد را به عنوان نقض حقوق قانونی ملت فلسطین و تحمیل شیوه نوین استعمارگری محکوم کردند.
نمایندگان ده ها گروه و تشکل سیاسی مالزی بر هوشیاری، اتحاد و همبستگی جهان اسلام برای مقابله با توطئه جدید رژیم صهیونی و آمریکا در قالب پیشنهاد به اصطلاح صلح آمیز غزه تاکید کردند.
سخنرانان این نشست تخصصی پیشنهاد ترامپ را به عنوان شیوه نوین اشغال و استعمارگری دانستند.
آنان خاطرنشان کردند این موضوع جانبدارانه موجب تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی و تضییع بیشتر حقوق مردم مظلوم فلسطین خواهد شد.
سخنرانان تنها راه نجات در برابر این تجاوز و ظلم آشکار را ایستادگی و مقاومت کشورهای اسلامی با حمایت از ایران به منظور تقویت جبهه مقاومت اعلام کردند.