

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نامدار صیادی گفت: سطح انارستان های استان سه هزار و ۱۰۰ هکتار بوده که از این میزان ،۷۳ هزار تن انار در استان برداشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:بیشترین میزان کشت انار با برداشت ۵۹ هزار تن و سطح دو هزار و ۱۳۰ هکتار در شهرستان کوهدشت و چگنی با سطح زیر کشت ۳۹۰ هکتار و تولید ۷هزار تُن است.