رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از برداشت ۷۳ هزار تن انار از انارستانهای لرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نامدار صیادی گفت: سطح انارستان های استان سه هزار و ۱۰۰ هکتار بوده که از این میزان ،۷۳ هزار تن انار در استان برداشت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:بیشترین میزان کشت انار با برداشت ۵۹ هزار تن و سطح دو هزار و ۱۳۰ هکتار در شهرستان کوهدشت و چگنی با سطح زیر کشت ۳۹۰ هکتار و تولید ۷هزار تُن است.
وی با بیان اینکه جشنواره ی ملی انار هفته ی آخر مهر در متمرکزترین انارستان کشور برگزار میشود، گفت:جشنواره ی ملی انار، فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت انارستان زیر تنگ سیاب است و این جشنواره به مدت یک هفته در محل انارستان تنگ سیاب کوهنانی برگزار خواهد شد.
صیادی بیان کرد: ۲۰ غرفه سیاهچادر محلی و سنتی در حاشیه ی این جشنواره برپا و اجرای برنامه های مختلف گروههای موسیقی و هنری مبتنی بر فرهنگ و آئین بومی از برنامههای جانبی این جشنواره است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: انار این منطقه بیشترین عملکرد را داردو ملس سیاب، یاقوت سیاب و دردانه سیاب از ارقام مهم انار این منطقه است.