به بهانه روز روستا
از خانههای کاهگلی تا چرخهای پایدار
اقتصاد قزوین در سایه همت زنان و میراث سبز روستا در حال شکوفایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روستاهای استان قزوین با تکیه بر صنایع دستی، کشاورزی و همت زنان و جوانان کارآفرین، نه تنها چرخ اشتغال پایدار را به حرکت درآوردهاند، بلکه با اجرای پروژههایی مانند تجهیز مخزن آب، شاهد مهاجرت معکوس اهالی از شهر به روستا شدهاند. روستاهای استان در زمینه توسعه ملی و تعاملات بینالمللی نقش پررنگی ایفا میکنند.
روستاهای منطقه دارای کارگاههای صنایع دستی عمومی (حدود ۶۰ کارگاه) و کارگاههای خانگی هستند که توسط روستاییان، جوانان و زنان کارآفرین اداره میشوند. این فعالیتها همچنین فرصتهای شغلی جدیدی را معرفی کردهاند.
امنیت غذایی، صنایع دستی و فرصتهای شغلی ریشه در همین خانههای ساده روستایی دارند. این روستاها در توسعه ملی نیز نقش دارند و با حدود ۱۲ کشور حاشیه در مراوده هستند.
اجرای پروژههای زیرساختی مانند موتور پمپبندی برای مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای احمدآباد، به بازگشت ساکنین از شهر کمک کرده است. در حال حاضر ۶۷۶ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از خدماترسانی بهرهمند هستند که مهاجرت معکوس را به دنبال داشته است.