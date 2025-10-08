پخش زنده
ارتقای توانمندی حرفهای معلمان باید در اولویت دستگاه تعلیم و تربیت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به کیفیت بخشی و افزایش سطح تحصیلی دانشآموزان در استان گفت: براین اساس ارتقای توانمندی حرفهای معلمان باید در اولویت دستگاه تعلیم و تربیت قرار گیرد.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به گزارش معدل دانشآموزان استان در سال تحصیلی گذشته افزود: این نمرات زیبنده استانی که مشهور به دارالعلم است و مهد بزرگان همانند میرفندرسکی و علامه مجلسی، نیست.
وی گفت: ارتقای سطح علمی دانشآموزان به سرعت و یک شبه ممکن نیست و نیازمند برنامهریزی جدی و همت همگانی از معلمان، دانشآموزان، مدیران و دیگر مسوولان از جمله شهرداران است.
استاندار اصفهان، فرمانداران، شهرداران و مدیران اجرایی استان را موظف کرد تا تمام ظرفیتهای خود را برای تحقق اهداف کیفی آموزش و پرورش به کار گیرند.
وی، با اشاره به اینکه مجمع خیرین مدرسهساز اصفهان برای نخستین بار در کشور اقدام به «مدرسه یاری» و «مدرسه داری» در کنار مدرسهسازی در شهرستانهای محروم کرده است گفت: این کار بزرگ یکی از اقدامات موثر در پرداختن به مسائل و نیازهای آموزشی مدارس است.
جمالی نژاد با بیان اینکه هیچ کاری، مهمتر از آموزش و پرورش نیست گفت: باید افق را خیلی بالا ببینیم و دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم رتبه علمی و تحصیلی دانشآموزان استان را در صدر جدول کشوری قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی استان و کشور تنها کمیت مدارس نیست، بلکه ارتقای کیفیت آموزش باید در اولویت قرار گیرد و بر این اساس باید در کنار اقدامات بازسازی و نوسازی مدارس، بهبود کیفیت آموزشی مدنظر باشد.
جمالی نژاد با تاکید بر فراهم کردن فضای آموزشی سالم و باکیفیت برای تحصیل دانشآموزان گفت: باید با افزایش نظارتها و ساماندهی مدارس بهویژه غیردولتی بهدنبال کسب رتبه اول در آموزش و پرورش باشیم.