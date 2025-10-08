به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در هجدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: جلسات روزهای چهارشنبه به‌صورت منظم با هدف بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی تحت عنوان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار می‌شود.

وی افزود: امروز هجدهمین جلسه این کارگروه برگزار شد که در آن مسائل و مشکلات هشت طرح تولیدی و اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت.

رحمانی ادامه داد: برای اثرگذاری بیشتر جلسات اصلی، پیش از برگزاری آنها نشست‌های کارشناسی و کمیته‌های تخصصی تشکیل می‌شود تا مسائل و مستندات لازم آماده و جمع‌بندی شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون علاوه بر ۱۸ جلسه اصلی، ۴۰ جلسه تخصصی برگزار شده و مجموع طرح‌هایی که مشکلات آن‌ها در کارگروه مطرح شده، به ۸۰ طرح رسیده است.

وی تصریح کرد: از مجموع ۲۱۱ مصوبه مرتبط با این طرح‌ها، تاکنون بیش از ۱۵۳ مورد به اجرا درآمده یا تصمیمات لازم برای اجرایی شدن آن‌ها اتخاذ شده و سایر مصوبات نیز در حال پیگیری است.

رحمانی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این کارگروه، حمایت از تولید، تسهیل در امور سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش‌روی واحدهای اقتصادی استان است.