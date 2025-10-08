نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه مجلس: میل دانش‌آموزان به آموختن وجود دارد، اما میل معلمان به تدریس کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان در گفت‌و‌گو با خانه ملت درباره مهلت شش‌ماهه به وزیر آموزش و پرورش برای رفع افت تحصیلی دانش‌آموزان گفت: امروز شاهد کاهش معدل دانش‌آموزان به زیر ۱۰ هستیم و در برخی از استان‌ها همچون سیستان و بلوچستان این میزان به ۷ رسیده است.

وی با بیان اینکه این مشکل به این دولت و آن دولت بازنمی‌گردد، افزود: مسئله افت تحصیلی دانش آموزان در طول ادوار مختلف اتفاق افتاده و یک‌شبه نیز تغییر نخواهد کرد. به وزیر آموزش و پرورش فرصت شش ماه داده شده تا ریل را تغییر دهد؛ یعنی ملموس شود مسیر آموزش و پرورش در جهت این تغییر قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه این فرصت شش‌ماهه، فرصتی برای تغییر رویکرد در سیستم آموزشی کشور است، ادامه داد: مهم‌ترین راهکار برای این تغییر، ارتقای جایگاه معلمان است. حقوق فرهنگیان باید به‌صورت ویژه دیده شود، یعنی معلم در محل کار دغدغه شغل دوم خود را نداشته باشد، در غیر این صورت با بخشنامه و دستورالعمل نمی‌توان به جایی رسید.

صباغیان با تأکید بر اینکه میل دانش‌آموزان به آموختن وجود دارد، اما میل معلمان به تدریس کاهش یافته است، اظهار داشت: معلمان امروز درگیر مسائل معیشتی هستند. زمانی که سقف حقوق آنها ۱۵ میلیون تومان است و این مبلغ حتی کفاف اجاره مسکن در برخی استان‌ها را نمی‌دهد، کاملاً واضح است که به سراغ شغل دوم می‌روند و به درس و کلاس توجهی نخواهند داشت.