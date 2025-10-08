امروز: -
مراسم استقبال از تیم ملی والیبال بانوان ایران

مراسم استقبال از تیم ملی والیبال بانوان ایران که پس از ۶۲ سال در مسابقات آسیایی مرکزی به عنوان قهرمانی رسید ظهر چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.
عکاس :حمیدرضا مهربان
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ - ۱۷:۵۷
برچسب ها: ولیبال بانوان ، تیم ملی والیبال زنان
