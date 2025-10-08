افزایش تعداد دفاتر ازدواج و طلاق ، کاهش نرخ وقایع ثبتی و حق التحریر به نسبت پایین این دفاتر را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس جمعیت دفاتر ثبت ازدواج و طلاق خراسان رضوی گفت: هم اکنون ۳۰۰ دفتر ازدواج و طلاق در خراسان رضوی فعالیت دارند که به طور میانگین هر دفتر ماهانه ۱۰ واقعه را ثبت می‌کند و در نهایت ماهانه ۳۰۰ میلیون ریال درآمدزایی دارند.

ابراهیم آخوندی افزود: با کسر مخارج اجاره دفتر، حقوق دولتی و هزینه‌های جانبی، عملا منطقی برای اداره آن وجود ندارد و ممکن است ختم به تعطیلی دفاتر شود.

رئیس جمعیت دفاتر ثبت ازدواج و طلاق خراسان رضوی با اشاره به ارتکاب اقدامات غیرقانونی سالن‌های تشریفات در برگزاری مراسم عقد گفت: برخی از این سالن‌ها با برگزاری مراسم عقد مجلل و ارتکاب تخلفات متعدد از جمله برگزاری آیین عقد آریایی، اجازه انجام حرکات موزون میهمانان و برپایی مراسم پذیرایی شام و نهار، تداخل در این صنف دارند که شهروندان باید بدانند که این اماکن ارتباطی به کانون سردفتران ازدواج و طلاق ندارند.

آخوندی با اشاره به شایعاتی در خصوص ثبت نشدن وقایع ازدواج و طلاق اهل سنت و شیعه در دفاتر یکدیگر گفت: این موضوع از اصل صحت ندارد و هر فرد مسلمان مذهبی می‌تواند برای ثبت واقعه به دفاتر اهل سنت و شیعه مراجعه کند.