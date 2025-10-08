پخش زنده
امروز: -
نیروگاه خورشیدی لامرد با نصب بیش از ۳۱ هزار و ۴۲۰ پنل خورشیدی توانایی تأمین برق روزانه برای حدود هزار واحد مسکونی را داراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر توزیع برق این مزرعه خورشیدی گفت: در هفت سال گذشته بیش از ۹۵ میلیون کیلووات ساعت برق از این نیروگاه به شبکه سراسری کشور تزریق شده است.
محبی گفت:این طرح در سال ۱۳۹۶ و با سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی یکی از شرکتهای فعال در حوزه انرژی، در منطقه انرژیبر لامرد راهاندازی شد و نقش قابلتوجهی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش ناترازی برق در کشور ایفا میکند.
علی علیزاده فرماندار لامرد هم گفت: در حال حاضر برق مصرفی در شهرستان لامرد در حوزه خانگی ۲۰۵ مگاوات است و برق صنایع نیز نزدیک به ۵۵۰ مگاوات برق است و به همین دلیل ساخت نیروگاههای خورشیدی در این منطقه به صرفه است.