مدیر کل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز در جریان بازدید میدانی از محوطه تاریخی برج طغرل و چشمه‌علی شهرری، بر لزوم حفاظت و ارتقای زیرساخت‌ها تأکید کرد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزبه کردونی، امروز در بازدید از محوطه تاریخی برج طغرل ضمن گفتگو با مدیران، کارشناسان و کارکنان مستقر در محوطه، در جریان مسائل و چالش‌های موجود در زمینه نگهداری، حفاظت و بهره‌برداری فرهنگی از برج طغرل و چشمه‌علی قرار گرفت و بر اهمیت نگاه علمی، میان‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های محلی در صیانت از میراث ملموس کشور تأکید کرد.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی پس از بازدید از بخش‌های مختلف برج طغرل و محدوده تاریخی چشمه‌علی، ضمن تجلیل از خدمات ارزنده قاسم قنبری از نیرو‌های باسابقه و پرتلاش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان ری که بیش از ۲۱ سال در پاسداری از این اثر تاریخی حضور مستمر داشته است، تلاش نیرو‌های یگان حفاظت را مصداق تعهد سازمانی و صیانت از هویت تاریخی ایران‌زمین دانست.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشستی صمیمی با کارکنان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ری، ضمن استماع دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و دغدغه‌های آنان، بر تقویت ارتباطات سازمانی، تسهیل فرایند‌های اداری و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای این شهرستان تاریخی تأکید کرد.