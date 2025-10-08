پخش زنده
عرضه گوشت قرمز گرم با نرخ تعاونی از ۱۶ مهرماه در زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر تعاون روستایی استان زنجان از عرضه گوشت قرمز گرم با نرخ تعاونی برای حمایت از معیشت خانوارها در این استان خبر داد.
جعفری میگوید: این اقدام با تأکید استاندار و در پی هماهنگیهای مشترک میان سازمان جهادکشاورزی و سازمان تعاون روستایی انجام شده است.
وی گفت: برای عرضه گوشت قرمز با روشهای مناسب و قیمتهای قابلقبول، مقرر شد گوشت گوساله تازه بهصورت بستهبندی بدون استخوان در سه نوع ران و سردست با قیمت هر کیلوگرم ۷۴۰ هزار تومان؛ مخلوط ران، سردست و قلوهگاه با قیمت هر کیلوگرم ۶۹۰ هزار تومان و گوشت چرخکرده با قیمت هر کیلوگرم ۵۹۰ هزار تومان برای مصرف کنندگان عرضه شود.
مدیر تعاون روستایی استان زنجان افزود: این قیمتها با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و ایجاد دسترسی عادلانه به منابع پروتئینی تعیین شدهاند.
به گفته جعفری، عرضه گوشت از روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در روستا بازارهای کوی امیرکبیر و خیابان بعثت شهر زنجان آغاز شده و در شهرستانهای ابهر، خدابنده و سلطانیه نیز در محل روستا بازارهای موجود در حال اجراست.
وی تأکید کرد: عرضه گوشت متناسب با استقبال مردم ادامه خواهد داشت و اجرای این طرح در نقاط مختلف استان ادامه دارد.