تلاش برای مهار آتش سوزی در کوه دلا شهرستان اندیکا ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا در گفتوگو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: از شب گذشته حریق در پوشش مرتعی و گیاهی کوه دلا به وقوع پیوست که بلافصله نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، امدادی و جوامع محلی به محل حادثه اعزام شدند.
احمد طهماسبی با اشاره به اینکه علیرغم تلاشهای نیروهای حاضر در محل حادثه حریق ادامه دارد، بیان کرد: همچنین یک فروند بالگرد در شهرستان اندیکا مستقر شده است و اقدام به اعزام نیروها کرده است.