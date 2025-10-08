با توجه به ظرفیت بالای دو و میدانی، قدمت تاریخی، موقعیت جغرافیایی و جاذبه‌های گردشگری، همدان میزبان مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ و جام بین المللی با رتبه c جهانی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس فدراسیون دو و میدانی در نشست مشترک با اعضاء هیئت دو و میدانی استان همدان با تمجید از برنامه‌های زیربنایی و استعدادیابی، همدان را از قطب‌های بزرگ دو و میدانی و عملکرد آن را موفقیت آمیز و رضایت بخش دانست.

احسان حدادی گفت: با توجه به ظرفیت بالای دو و میدانی، قدمت تاریخی، موقعیت جغرافیایی و جاذبه‌های گردشگری، همدان میزبان مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ و جام بین المللی با رتبه c جهانی می شود.

او افزود: اقدامات لازم و مکاتبات فوری با فدراسیون جهانی دو و میدانی در دستور کار است تا این مسابقات در تقویم سالیانه رقابت‌های فدراسیون جهانی با درجه c ثبت و برگزار شود.

حدادی تأکید کرد: به همین منظور جلسات لازم در آینده نزدیک با مسئولان ارشد استان انجام و مراحل بازدید و تجهیز استادیوم شهید مفتح برای این رویداد بزرگ بین المللی آغاز خواهد شد.

او تصریح کرد: با توجه به موفقیت‌های استان همدان در زمینه استعدادیابی مربیان تراز اول جهان که اخیرا با فدراسیون دو و میدانی همکاری می‌کنند برای ارزیابی و انتخاب استعداد‌های این استان به همدان سفر خواهند کرد.

این مسئول افزود: برنامه ریزی‌های لازم برای تحویل لوازم تخصصی دو و میدانی به استان‌ها در دستور کار قرار دارد.

رئیس هیئت دو و میدانی استان همدان هم به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قهرمانان و استعداد‌های رده‌های سنی پایه این استان اشاره کرد.

مسعود بنوان همچنین نسبت به میزبانی و برگزاری رویداد‌های مهم کشوری و مسابقات تقویم سالیانه فدراسیون نیز اعلام آمادگی کرد.

او افزود، مراحل تملک زمین و نقشه سالن تخصصی وزنه و رختکن ورزشکاران انجام شده است و به زودی مراحل ساخت آن آغاز خواهد شد.

سید اصغر ذوقی احسن، دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان نیز پیشنهاد ارائه تجهیزات تخصصی و استاندارد دو و میدانی در استانها و بازدید رئیس فدراسیون دو و میدانی و مربیان علاوه بر مراکز استان‌ها به برخی از شهر‌ها و روستا‌های کوچک که دارای پتانسیل و استعداد‌های باالقوه در دو و میدانی هستند را مطرح کرد.