بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغرکشوریان با اشاره به پیشرفت قابل توجه طرح کنار تخته – دالکی، گفت: قطعه الف این محور با ۸۴ درصد و قطعه ب با ۳۴ درصد پیشرفت در حال اجراست و برنامهریزی شده تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
به گفته او، این مسیر یکی از شریانهای اصلی تردد استان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین از طرح شیف – گناوه به طول ۱۵ کیلومتر با پیشرفت ۸۰ درصد خبر داد و افزود: این طرح تا دهه فجر امسال آماده تحویل خواهد شد و در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی، قطعه اول این طرح به طول ۱۷ کیلومتر نیز مصوب شد تا با تأمین اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز شود.
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر از ۱۶ هزار و ۳۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و اضافه کرد: از این شمار، بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ واحد آن وارد مراحل ساخت شده است.
وی عنوان کرد: از مجموع واحدهای نهضت ملی مسکن، چهارهزارو ۷۰۰ واحد توسط اداره کل و بنیاد مسکن اجرا میشود که تاکنون هزارو ۲۰۰ واحد تحویل متقاضیان شده و ۸۰۰ واحد دیگر تا دهم فجر آماده تحویل خواهد شد. ۲ هزار واحد نیز با پیشرفت ۵۰ درصد در مراحل تکمیل قرار دارند.
کشوریان یکی از چالشهای جدی را خدمات زیربنایی این طرحها دانست و گفت: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان، تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان از سهم وزارت راه و شهرسازی برای آب، برق و فاضلاب مصوب شد که امیدواریم با مشارکت وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، بخش عمدهای از مشکلات سایتهای مسکن برطرف شود.
وی درباره راهآهن شیراز – بوشهر – عسلویه نیز اظهار کرد: این مسیر ۴۳۵ کیلومتر طول دارد و پیمانکار در قطعه ۹ فعال است، اما با توجه به نیاز به اعتبار سنگین ۹۰ هزار میلیاد تومانی، پیشبرد طرح فقط از طریق کنسرسیوم بخش خصوصی و پتروشیمیها ممکن است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان، سه طرح مهم پنجساله آینده را شامل محورکنار تخته – دالکی، شیف – گناوه و دیر – بوشهر عنوان کرد و گفت: طرح بزرگراه دیر – بوشهر با طول ۲۹۱ کیلومتر نیز جزو اولویتهاست، اما به اعتبار کلان نیاز دارد که امیدواریم با مساعدت دولت سرعت بیشتری بگیرد.