پخش زنده
امروز: -
اعلام برنامههای بزرگداشت حافظ که در شیراز برگزار خواهد شد از هفتهای به نام حافظ با رویکرد مردمی خبر میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفته بزرگداشت لسانالغیب امسال با رویکرد مردمی و با برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و علمی در شیراز و آرامگاه حافظ برگزار میشود.
افتتاح نمایشگاه خوشنویسی در نگارخانه «سرو» در روز هجدهم مهر، آغازگر هفته نکوداشت حافظ خواهد بود.
اجرای اپرای عروسکی به کارگردانی بهروز غریبپور با صدای علیرضا قربانی در تالار حافظ از ۱۸ مهر و اجرای نمایش «برخوان» به کارگردانی استاد بخشیزاده در حافظیه از دیگر برنامههای مهم یادروز حافظ است.
آیین رسمی بزرگداشت نیز شامگاه نوزدهم مهر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حافظیه برگزار میشود و صبح روز ۲۰ مهر، آیین گلباران آرامگاه لسانالغیب انجام خواهد شد.
برپایی برنامههای فرهنگی در گذر فرهنگ و هنر شیراز در طول هفته حافظ، از جمله شبهای غزل با حافظ، شعرخوانی، موسیقی سنتی و برنامه «عقل و عشق» با همکاری نهاد نمایندگی ولیفقیه در استان فارس خواهد بود.
یکی دیگر از این برنامه ها ، برگزاری نشست علمی یادروز حافظ است .
در این نشست استادانی از دانشگاههای تهران، خوارزمی، تبریز و شیراز درباره جلوههای حافظ در فرهنگهای چین، ژاپن، ترکیه، هند، جهان عرب و کشورهای انگلیسیزبان سخنرانی خواهند کرد.
کلاسهای حافظ خوانی و حافظ شناسی برای کودکان و نوجوانان هر هفته در آرامگاه حافظ برگزار میشود و سالهاست که با استقبال علاقهمندان تداوم دارد.
هشت فرهنگسرای شهرداری شیراز در روزهای ۱۹ تا ۲۲ مهر میزبان نشستهای ویژه حافظشناسی خواهند بود و شهروندان میتوانند در کارگاههای هنری و ادبی شرکت کنند.
به مناسبت بزرگداشت حافظ در ۱۰ نقطه از شهر شیراز، ورکشاپهای نقاشیخط برگزار میشود و هنرمندان آثار خود را بهصورت زنده اجرا خواهند کرد.
اجرای «سمفونی شیراز» به آهنگسازی کارن همایونفر و کارگردانی احسان عبدیپور در روزهای ۲۳ تا ۲۵ مهر در تالار حافظ برگزار میشود
در روز پایانی هفته حافظ که همزمان با آغاز هفته تربیتبدنی است، پیادهروی خانوادگی در بزرگراه مهندسین برگزار میشود.
هر ساله 20 مهر روز بزرگداشت حافظ گرامی داشته می شود .
امسال تحت عنوان یک هفته ، ویژه برنامه های حافظ حال و هوای دیگری خواهد داشت .