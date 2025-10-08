به مناسبت سالگرد شهدای جبهه مقاومت به ویژه شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، به همت بسیج اساتید دانشگاه‌های خراسان جنوبی مراسم بزرگداشتی با حضور مسئولان و اساتید در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،در این جلسه هم اندیشی که با حضور دکتر عباس سلیمی نمین از فعالان رسانه برگزار شد در خصوص عملیات طوفان الاقصی، اجرای مکانیسم ماشه از سوی کشور‌های اروپایی و تاثیر نداشتن این اقدام در امور ایران، مذاکرات ایران و زورگویی رژیم صهیونیستی و آمریکا در مسائل منطقه موضعاتی مطرح شد.

خامسان رئیس دانشگاه بیرجند نیز در این جلسه به فعالیت‌های فرهنگی و دانشگاهی در استان اشاره کرد و گفت: در گذشته در مرکز استان یک دانشگاه بود، اما امروز شاهد چندین دانشگاه و دانشکده و مراکز آموزش عالی در استان هستیم.

وی گفت: اساتید باید دانشجویان را با موضوع‌های روز جامعه آشنا کنند.



