مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: ۷۰ راس دام سبک در کشتارگاه صنعتی بجنورد ذبح و در بین نیازمندان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با حضور حبیبالله آسوده، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد، و حجتالاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولیفقیه در استان ۷۰ رأس دام سبک ذبح و بین نیازمندان توزیع شد.
مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: ارزش این دامها ۱۰ میلیارد و ۲۵۵ میلیون ریال بود که در محل کشتارگاه صنعتی بجنورد ذبح و بین نیازمندان توزیع شد.
مجید الهیراد افزود: این اقدام از محل کمکهای خیرین و کفارات حج برای نیازمندان با هدف کمک به معیشت خانوادههای نیازمند و در قالب طرحهای مشارکتی کمیته امداد و با همکاری سازمان حج و زیارت استان در قالب طرح نذر قربانی انجام شده است.
وی ادامه داد: مشارکت مردم در طرحهای اطعام و توزیع گوشت قربانی، نقش مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی خانوادههای محروم دارد و جلوهای از همدلی و نوعدوستی در جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمین نوری نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی این اقدام را گامی مثبت و ارزشمند در راستای ترویج مواسات اسلامی و کمک به نیازمندان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه این اقدام برای نخستین بار در استان انجام شده است، افزود: ذبح و توزیع گوشت قربانی از محل کفارات حج اقدامی خداپسندانه و در جهت تقویت روحیه نوعدوستی و حمایت از معیشت خانوارهای نیازمند است.