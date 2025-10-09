به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با حضور حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، و حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولی‌فقیه در استان ۷۰ رأس دام سبک ذبح و بین نیازمندان توزیع شد.

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: ارزش این دام‌ها ۱۰ میلیارد و ۲۵۵ میلیون ریال بود که در محل کشتارگاه صنعتی بجنورد ذبح و بین نیازمندان توزیع شد.

مجید الهی‌راد افزود: این اقدام از محل کمک‌های خیرین و کفارات حج برای نیازمندان با هدف کمک به معیشت خانواده‌های نیازمند و در قالب طرح‌های مشارکتی کمیته امداد و با همکاری سازمان حج و زیارت استان در قالب طرح نذر قربانی انجام شده است.

وی ادامه داد: مشارکت مردم در طرح‌های اطعام و توزیع گوشت قربانی، نقش مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های محروم دارد و جلوه‌ای از همدلی و نوع‌دوستی در جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی این اقدام را گامی مثبت و ارزشمند در راستای ترویج مواسات اسلامی و کمک به نیازمندان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام برای نخستین بار در استان انجام شده است، افزود: ذبح و توزیع گوشت قربانی از محل کفارات حج اقدامی خداپسندانه و در جهت تقویت روحیه نوع‌دوستی و حمایت از معیشت خانوار‌های نیازمند است.