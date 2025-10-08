پخش زنده
پیش بینی میشود بیش از ۶۱ هزار تن سیبزمینی از مزارع آذربایجانغربی برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به آغاز برداشت سیبزمینی از مزارع استان گفت: امسال یکهزار و ۷۵۰ هکتار از مزارع استان زیرکشت محصول سیبزمینی رفته است که پیشبینی میشود از این سطح بیش از ۶۱ هزار و ۱۶۰ تن محصول برداشت شود.
مهدیه فلاح، عملکرد تولید این محصول را به طور میانگین ۳۳.۲ تن در هر هکتار عنوان کرد و افزود: ارقام جیلی، بامبا، آگریا، سانته، کالونیا، مارفونا، اسپریت و ساتینا از جمله گونههای سیبزمینی کشتشده در مزارع استان هستند.
فلاح اظهارکرد: شهرستانهای چالدران، میاندوآب، شاهیندژ و بوکان بیشترین سطح زیرکشت این محصول را در استان به خود اختصاص دادهاند.
وی گفت: زمان کشت سیبزمینی در مناطق گرمسیری استان نیمه دوم اسفندماه و زمان برداشت آن اواخر شهریور تا اواخر مهرماه است؛ در حالیکه در مناطق سردسیری، کشت از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه دوم خرداد و برداشت از اواخر شهریور تا اوایل آبانماه انجام میشود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، با بیان اینکه سیبزمینی یکی از محصولات مهم زراعی در استان است، اضافه کرد: شرایط آبوهوایی متنوع استان زمینه مناسبی برای تولید این محصول در مناطق مختلف فراهم کرده است.