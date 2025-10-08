به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز برداشت سیب‌زمینی از مزارع استان گفت: امسال یکهزار و ۷۵۰ هکتار از مزارع استان زیرکشت محصول سیب‌زمینی رفته است که پیش‌بینی می‌شود از این سطح بیش از ۶۱ هزار و ۱۶۰ تن محصول برداشت شود.

مهدیه فلاح، عملکرد تولید این محصول را به طور میانگین ۳۳.۲ تن در هر هکتار عنوان کرد و افزود: ارقام جیلی، بامبا، آگریا، سانته، کالونیا، مارفونا، اسپریت و ساتینا از جمله گونه‌های سیب‌زمینی کشت‌شده در مزارع استان هستند.

فلاح اظهارکرد: شهرستان‌های چالدران، میاندوآب، شاهیندژ و بوکان بیشترین سطح زیرکشت این محصول را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: زمان کشت سیب‌زمینی در مناطق گرمسیری استان نیمه دوم اسفندماه و زمان برداشت آن اواخر شهریور تا اواخر مهرماه است؛ در حالیکه در مناطق سردسیری، کشت از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه دوم خرداد و برداشت از اواخر شهریور تا اوایل آبان‌ماه انجام می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه سیب‌زمینی یکی از محصولات مهم زراعی در استان است، اضافه کرد: شرایط آب‌وهوایی متنوع استان زمینه مناسبی برای تولید این محصول در مناطق مختلف فراهم کرده است.