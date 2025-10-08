در چهلمین روز درگذشت استاد محمود فرشچیان، مستند «خادم الرضا (ع)»، در نخستین نمایش، پیش روی هنرمندان و اهالی رسانه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، مراسم اکران خصوصی و رونمایی از مستند «خادم الرضا (ع)»، امروز چهارشنبه در سینما مهر کوهسنگی مشهد برگزار شد و جمعی از هنرمندان، مسئولان فرهنگی و اهالی رسانه را گرد هم آورد.

این مستند که روایتی تصویری از مقام هنری و معنوی استاد محمود فرشچیان و پیوند دیرینه او با ساحت امام رضا (ع) را به نمایش گذاشته، به تهیه‌کنندگی هادی سمیعی و نویسندگی و کارگردانی رضا دهقان، توسط مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تولید شده است.

در این مستند با استفاده از خاطرات استاد و گفت‌و‌گو با هنرمندان و مسئولان، وجه کمتر دیده‌شده ارتباط عمیق استاد فرشچیان با آستان قدس رضوی را ترسیم می‌کند.

استاد فرشچیان، خالق آثار ماندگاری، چون طراحی ضریح مطهر و تابلوی مشهور «ضامن آهو»، سال‌ها ارادت خود را به حضرت رضا (ع) با زبان هنر بیان کرده است.

مستند «خادم الرضا (ع)» بخشی از برنامه‌های آستان قدس رضوی برای ثبت و نشر میراث هنری و معنوی مرتبط با فرهنگ رضوی به شمار می‌آید و تلاش دارد نقش هنر متعهد در پاسداشت این فرهنگ را برجسته سازد.