نمایش ارادت جاودانه استاد فرشچیان به حریم رضوی
رونمایی از مستند «خادم الرضا (ع)» در مشهد
در چهلمین روز درگذشت استاد محمود فرشچیان، مستند «خادم الرضا (ع)»، در نخستین نمایش، پیش روی هنرمندان و اهالی رسانه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، مراسم اکران خصوصی و رونمایی از مستند «خادم الرضا (ع)»، امروز چهارشنبه در سینما مهر کوهسنگی مشهد برگزار شد و جمعی از هنرمندان، مسئولان فرهنگی و اهالی رسانه را گرد هم آورد.
این مستند که روایتی تصویری از مقام هنری و معنوی استاد محمود فرشچیان و پیوند دیرینه او با ساحت امام رضا (ع) را به نمایش گذاشته، به تهیهکنندگی هادی سمیعی و نویسندگی و کارگردانی رضا دهقان، توسط مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تولید شده است.
در این مستند با استفاده از خاطرات استاد و گفتوگو با هنرمندان و مسئولان، وجه کمتر دیدهشده ارتباط عمیق استاد فرشچیان با آستان قدس رضوی را ترسیم میکند.
استاد فرشچیان، خالق آثار ماندگاری، چون طراحی ضریح مطهر و تابلوی مشهور «ضامن آهو»، سالها ارادت خود را به حضرت رضا (ع) با زبان هنر بیان کرده است.
مستند «خادم الرضا (ع)» بخشی از برنامههای آستان قدس رضوی برای ثبت و نشر میراث هنری و معنوی مرتبط با فرهنگ رضوی به شمار میآید و تلاش دارد نقش هنر متعهد در پاسداشت این فرهنگ را برجسته سازد.