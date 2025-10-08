پخش زنده
امروز: -
استاندار لرستان از برگزاری کنگره ملی زنان در آینده ای نزدیک در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ استاندار لرستان با اشاره به نقش آفرینی زنان در عرصه های مختلف گفت: لرستان در آینده نزدیک میزبان کنگره ملی زنان خواهد بود تا ظرفیتها و دستاوردهای بانوان ارزشمند استان در سطح ملی معرفی و تجربههای موفق آنها به سراسر کشور منتقل شود.
سید سعید شاهرخی با تأکید بر ضرورت تشکیل کمیته اجرایی این کنگره افزود: لرستان زنان فرهیخته، غیرتمند و توانمندی دارد که باید فرصتهای اجتماعی برای نقش آفرینی زنان براساس توانمندیهای آنها فراهم شود.