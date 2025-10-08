به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ استاندار لرستان با اشاره به نقش آفرینی زنان در عرصه های مختلف گفت: لرستان در آینده نزدیک میزبان کنگره ملی زنان خواهد بود تا ظرفیت‌ها و دستاوردهای بانوان ارزشمند استان در سطح ملی معرفی و تجربه‌های موفق آنها به سراسر کشور منتقل شود.



سید سعید شاهرخی با تأکید بر ضرورت تشکیل کمیته اجرایی این کنگره افزود: لرستان زنان فرهیخته، غیرتمند و توانمندی دارد که باید فرصت‌های اجتماعی برای نقش آفرینی زنان براساس توانمندی‌های آنها فراهم شود.

