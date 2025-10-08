پخش زنده
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور با بیان اینکه حوزه صنایعدستی، اقتصادی هویتبنیان است، گفت: صنایعدستی به همه حوزهها متصل است و جدایی آن از گردشگری یا میراثفرهنگی بیمعناست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم جلالیدهکردی امروز در آیین تجلیل از پیشکسوت صنایعدستی استان و کشور در اهواز که باحضور محمد جوروند مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان، معاونان ستادی او و جمعی از کارشناسان معاونت صنایعدستی استان برگزار شد، گفت : میراث فرهنگی امروز، صنایعدستی دیروز ماست و صنایعدستی امروز ما، میراث فرهنگی فردای ما خواهد بود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور از مدیران کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خواست سه حوزه این مجموعه را پیوسته ببینند و در بودجهبندی، توسعه و سرمایهگذاری، آنها را یکپارچه مدنظر قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه هیچ رویداد گردشگری یا میراثی نیست که پیوست صنایعدستی نداشته باشد، گفت: ما باید از تفکر موزاییکی خارج شویم و به انعطاف سیستمی دست یابیم.
جلالی به چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراث فرهنگی به میزبانی استان خوزستان اشاره کرد و افزود: در کنار این جشنواره باید نمایشگاهی ملی نیز برگزار شود.
وی با اشاره به گستره استان خوزستان و دربرگیری تنوع قومی، اقلیمی و میراثی تأکید کرد: خوزستان باید در حوزه صنایعدستی نقشآفرینی کند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور گفت : حوزه صنایعدستی بهشدت به مدیریت عاطفی و انگیزهبخشی نیاز دارد و در ارزیابی عملکرد این حوزه، میزان انگیزه نقش مهمی ایفا میکند.
وی افزود : اگر انگیزه نباشد، طلاییترین فرصتها از دست میرود؛ از اینرو باید در زمینه مدیریت عاطفی و شأنبخشی به صنایعدستی کار شود، چراکه انگیزهبخشی موتور محرکه این حوزه است.
در پایان این نشست، مریم جلالی از شکرالله قاسمی معاون پیشین صنایعدستی و هنرهای سنتی مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان که ابتدای ماه جاری به افتخار بازنشستگی نائل آمد، با اهدای لوح و نشان صنایعدستی تجلیل کرد.
شکرالله قاسمی اول مهرماه ۱۴۰۴ پس از سالها خدمت در عرصه صنایعدستی خوزستان، به افتخار بازنشستگی نائل شد و سیدمحمد عبودزاده با حکم محمد جوروند مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بهعنوان سرپرست معاونت صنایعدستی این ادارهکل منصوب شد.