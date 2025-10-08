مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها وزارت ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان در تمامی مراحل انتخابات فدراسیون‌ها هیچ نظر خاصی روی هیچ نامزدی ندارد و در مجامع هیچ شخصی سفارش‌شده وزارت ورزش و جوانان نیست و نخواهد بود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها گفت: ما در راستای دستور مقام عالی وزارت مبنی بر برگزاری انتخابات فدراسیون‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند، در اسرع وقت طبق اساس‌نامه و دستورالعمل‌ها روسای فدراسیون را تعیین می‌کنیم تا خللی در اجرای امورات این فدراسیون‌ها ایجاد نشود.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده اولین فدراسیونی که در اولویت ما برای انتخابات قرار دارد، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام است که ان‌شاالله در ۲۶ مهرماه انتخابات آن برگزار خواهد شد.

سلطانی تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان در تمامی مراحل انتخابات فدراسیون‌ها هیچ نظر خاصی روی هیچ کاندیدی ندارد و در مجامع هیچ شخصی سفارش‌شده وزارت ورزش و جوانان نیست و نخواهد بود.

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها خاطرنشان کرد: نظر وزارت ورزش رای مجمع است و اکثریت مجمع هر کس را که انتخاب کند، او به عنوان رئیس فدراسیون کار خود را آغاز خواهد کرد. بنده به عنوان مدیرکل امور مشترک تاکید می‌کنم معاونت ورزش قهرمانی و شخص وزیر ورزش در همه مجامع انتخاباتی هیچ نظر خاصی ندارند و به نظر مجمع احترام می‌گذارند.