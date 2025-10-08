پخش زنده
امروز: -
سی و دومین اجلاس سراسری نماز فردا پنجشنبه ۱۷ مهر به میزبانی شهر رشت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دبیر ستاد سی و دومین اجلاس سراسری نماز گفت: ۷۰۰ مهمان از سراسر کشور به اجلاس سراسری نماز که ۱۷ مهر در رشت برگزار میشود دعوت شدهاند که حدود ۷۰ درصد از مهمانان از داخل استان هستند.
هادی حق شناس با بیان اینکه از هزار و ۴۲۰ مقاله ارسال شده به دبیرخانه این اجلاس ۱۴۹ مقاله از گیلان بوده است افزود: ۲۷ مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شدهاند که ۸ مقاله از گیلان است.
وی گفت: ۶ کمیته نحوه اجرای برنامههای این اجلاس را پیگیری میکنند که از این تعداد ۲ کمیته از دانشگاهگیلان و اداره کل آموزش و پرورش استان و چهار کمیته از استانداری گیلان هستند.