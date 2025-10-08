مدیر کل پست خراسان رضوی گفت: در دور افتاده‌ترین مکان‌های کشور به‌واسطه خدمات پست، امکان فروش و خرید کالا‌ها ایجاد شده است و این موضوع در تقویت تجارت دیجیتال موثر بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل پست خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی پست گفت: امسال امکان دریافت خدمات پستی برای عشایر نیز فراهم شد، در گذشته عشایر به دلیل موقعیت مکانی از دریافت خدمات محروم بودند، اما هم اکنون با تخصیص کد پستی ۱۰ رقمی به آنان این مشکل برطرف شده است.

شریفی افزود: هم اکنون ۵۰۰ نفر در استان کار توزیع مرسولات پستی در شهر‌ها و روستا‌ها را انجام می‌دهند که علاوه بر ۲۸ دستگاه کامیونت و کامیون و دیگر انواع خودروها، ۴۰۰ نامه نیز رسان با موتورسیکلت مرسولات شهری را جابجا می‌کنند.

نیم درصد مرسولات پستی با تاخیر به دست مردم می رسد

مدیر کل پست خراسان رضوی گفت: روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار مرسوله پستی وارد استان و مشهد می‌شود که پس از انجام فرایند پستی، نیم درصد این تعداد با تاخیر به دست مردم در نقاط مختلف می‌رسد و شهروندان برای دریافت این مرسولات مجبور به مراجعه به ادارات پست می‌شوند.

حسین شریفی به ناوسازی ناوگان این اداره کل اشاره کرد و گفت: ۲۲ خودروی فرسوده از چرخه فعالیت در ناوگان پست استان خارج شده و قرار است به همین تعداد خودروی جدید دریافت کنیم.

تعطیل نشدن خدمات پستی در دوران جنگ ۱۲ روزه

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه به دلیل لغو پروزا‌ها برخی مرسولات پستی با تاخیر توزیع شد، اما خدمات‌رسانی پست تعطیل نشد و با با اتکا به تجربه جنگ ۱۲ روزه؛ تمهیدات لازم برای حفاظت از مرسولات پستی در شرایط بحرانی احتمالی و جایگزینی شیوه ارسال جدید با زیرساخت‌های لازم در شرایط خاص در حوزه پست استان پیش‌بینی شده است.