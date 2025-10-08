پخش زنده
امروز: -
اقامتگاه بومگردی بام کارکوه با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی در تنکابن افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اقامتگاه بومگردی «بام کارکوه» در شهرستان تنکابن با حضور مسئولان استانی و با سرمایهگذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
این مجموعه با زیربنای ۴۷۰۰ مترمربع و ۱۰ اتاق اقامتی، بهصورت مستقیم برای ۸ نفر اشتغال ایجاد کرده و بهعنوان یکی از پروژههای شاخص در حوزه گردشگری بومی شناخته میشود.
حسین ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در مراسم افتتاح این مجموعه که عصر امروز چهارشنبه ۱۶ مهرماه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت توسعه پایدار گردشگری گفت: تنکابن با ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی قابل توجه، میتواند با همکاری شهرداری و فرمانداری به الگویی موفق در گردشگری پایدار تبدیل شود.
وی با اشاره به برنامههای ادارهکل میراث فرهنگی استان افزود: ایجاد بازارچههای صنایعدستی، حمایت از روستاهای ملی و برنامهریزی برای جهانی شدن برخی روستاها از جمله اقدامات در دستور کار است.
ایزدی همچنین به شعار امسال وزارت میراث فرهنگی با عنوان «گردشگری، تحول پایدار» اشاره کرد و گفت: تمرکز بر ایجاد امنیت برای گردشگران، سرمایهگذاری پایدار و آموزش میزبانان و کارکنان خدمات گردشگری از اولویتهای اصلی ماست.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه تاکنون ۶۳ اقامتگاه بومگردی در شهرستان تنکابن فعال هستند، تأکید کرد: این روند موجب رونق صنعت گردشگری بومی در استان شده و نقش مهمی در اشتغالزایی و حفظ میراث فرهنگی ایفا میکند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت فعالان گردشگری گفت: شنیدن نظرات فعالان این حوزه، انگیزه و دلگرمی برای ماست و متعهدیم تمام تلاش خود را برای حل مشکلات و انعکاس آنها به وزارتخانه به کار گیریم.