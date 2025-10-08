دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در سخنانی به مناسبت دومین سالگرد «طوفان الاقصی» تأکید کرد: امکان دستیابی به توافق تبادل اسرا در روز‌های آینده وجود دارد و تحقق آن می‌تواند بهانه‌های رژیم صهیونی برای ادامه تجاوزات را از میان ببرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به ماهیت طرح ترامپ، گفت: این طرح در واقع اعلام تسلیم کامل ملت فلسطین به دشمن است. اما ما باید آماده باشیم که دشمن مذاکرات را به ابزاری برای تحمیل تسلیم بدل نسازد. دشمن و متحدانش باید بدانند که پس از این همه جان‌فشانی و فداکاری، هرگز تسلیم شروط آنان نخواهیم شد.

النخاله با یادآوری بهای سنگین مقاومت فلسطین در نبرد‌های گذشته خاطر نشان کرد: ما در این مسیر ده‌ها هزار شهید، مجروح و هزاران اسیر داده‌ایم. نبرد با دشمن سخت، دردناک و ویرانگر است، اما دشمن نیز در این جنگ‌ها خسارت‌های بزرگی را در همه سطوح متحمل شده که هیچ‌گاه انتظارش را نداشت.

وی تأکید کرد که مسیر ملت فلسطین و مقاومت آن از زمان آوارگی از سرزمین فلسطین هرگز متوقف نشده و ملت فلسطین ده‌ها نبرد را پشت سر گذاشته و ده‌ها هزار شهید تقدیم کرده، اما هیچ‌گاه تسلیم نشده است.

دبیرکل جهاد اسلامی با اشاره به روند مذاکرات گفت: اکنون که درگیر نبرد سیاسی و مذاکرات هستیم، باید بیش از هر زمان دیگر بر حقوقمان پایبند بمانیم. ما در طول دو سال گذشته با همه ابتکار‌هایی که برای توقف جنگ ارائه شد، برخوردی مثبت و مسئولانه داشتیم، اما دشمن همواره بر تداوم جنگ پافشاری کرده است.

النخاله تأکید کرد: ما باید میان دو راه یکی را برگزینیم، یا با سرافرازی از این نبرد بیرون بیاییم و به شهدایمان و مقاومت‌مان افتخار کنیم و بر حقوقمان پافشاری نماییم، یا تسلیم شروط دشمن شویم. یقین داریم که ملت فلسطین هرگز پرچم تسلیم را بالا نخواهد برد.