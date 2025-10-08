خانم نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: کتاب‌های تازه منتشرشده که خیرین فرهنگی اهدا کرده‌اند، به بیش از ۱۴۵۰ باب کتابخانه عمومی در ۱۷ استان کشور ارسال شده است.

وی گفت: در نیمه نخست امسال، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شاهد یکی از بزرگ‌ترین حمایت‌های مردمی از کتاب بوده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی افزود: این اقدام خیرین در کنار اهدای کتاب‌های خانگی به وسیله خانواده‌ها، نقش مهمی در نوسازی و به‌روزرسانی منابع کتابخانه‌ها ایفا کرده است و نقش موثری در به روز بودن کتابخانه‌ها ایفا کرده است.

نظربلند گفت: این حرکت فرهنگی، به‌ویژه در حوزه کودک و نوجوان، موجب افزایش جذابیت کتابخانه‌ها و مراجعه بیشتر مخاطبان شده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی کشور است.

نهاد کتابخانه‌های عمومی، کتاب‌های اهدایی گروه سنی کودک و نوجوان را در قالب طرح‌های «قاصدک» و «قایق کاغذی» از دو ماه پیش به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور ارسال کرده است.