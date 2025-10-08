پخش زنده
آزاده نظربلند گفت: خیرین فرهنگی از ابتدای امسال بیش از ۱۹۰ هزار جلد کتاب چاپ اولی به کتابخانههای عمومی اهدا کردهاند.
خانم نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: کتابهای تازه منتشرشده که خیرین فرهنگی اهدا کردهاند، به بیش از ۱۴۵۰ باب کتابخانه عمومی در ۱۷ استان کشور ارسال شده است.
وی گفت: در نیمه نخست امسال، نهاد کتابخانههای عمومی کشور شاهد یکی از بزرگترین حمایتهای مردمی از کتاب بوده است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی افزود: این اقدام خیرین در کنار اهدای کتابهای خانگی به وسیله خانوادهها، نقش مهمی در نوسازی و بهروزرسانی منابع کتابخانهها ایفا کرده است و نقش موثری در به روز بودن کتابخانهها ایفا کرده است.
نظربلند گفت: این حرکت فرهنگی، بهویژه در حوزه کودک و نوجوان، موجب افزایش جذابیت کتابخانهها و مراجعه بیشتر مخاطبان شده و نشاندهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی در توسعه زیرساختهای فرهنگی کشور است.
نهاد کتابخانههای عمومی، کتابهای اهدایی گروه سنی کودک و نوجوان را در قالب طرحهای «قاصدک» و «قایق کاغذی» از دو ماه پیش به کتابخانههای عمومی سراسر کشور ارسال کرده است.