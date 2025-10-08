پخش زنده
مهلت ثبتنام در دومین دوره جشنواره نشان نیکوکاری، با استقبال ۷ هزار و ۶۹۵ تشکل خیریه و مرکز نیکوکاری از سراسر ایران، به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سازمان اوقاف و امور خیریه، در نخستین دوره جشنواره نشان نیکوکاری حدود دو هزار تشکل خیریه حضور داشتند و با توجه به اضافهشدن مراکز نیکوکاری به مخاطبان جشنواره، میزان مشارکت در دومین دوره نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر افزایش یافته است.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مرحله غربالگری اولیه از ۱۶ تا ۳۰ مهر ماه انجام خواهد شد. در این مرحله، اطلاعات اولیه تشکلهای ثبتنام شده بررسی و مقدمات ارزیابی فراهم میشود.
مرحله دوم از اول تا ۲۰ آبان ماه ادامه دارد. در این بازه زمانی، بهتدریج با تشکلها تماس گرفته میشود تا مستندات خود را تکمیل و در وب سایت جشنواره بارگذاری کنند.
همچنین کارشناسان همۀ مدارک و مستندات را بررسی میکنند و تشکلهایی که مدارک کاملتری ارائه دهند، به مرحله سوم ارزیابی راه خواهند یافت.
در مرحله سوم که از ۲۰ آبان آغاز میشود و تا اوایل آذرماه ادامه خواهد داشت، تشکلهای خیریه و مراکز نیکوکاری با نظر هیئت داوران بهصورت تخصصی ارزیابی میشوند. تشکلهایی که در این مرحله امتیاز بالایی کسب کنند، به ارزیابی میدانی نیز راه پیدا خواهند کرد.
دبیرخانه جشنواره از همۀ تشکلهای ثبتنامشده درخواست کرده است تا در فرایند ارزیابی، همکاری کامل با کمیته علمی و ارزیابی جشنواره داشته باشند و مستندات و مدارک لازم را در موعد مقرر ارسال کنند.