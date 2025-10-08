پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی بر لزوم همراهی همه دستگاهها برای اجرای هرچه بهتر برگزاری رویدادملی ایران جان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در دومین نشست ستاد استانی رویداد ملی ایرانجان در جمع فرمانداران شهرستانهای استان با اشاره به اینکه فرمانداران با جدیت رویداد ایرانجان خراسان جنوبی را دنبال کنند گفت: شورای شهر، مدیران شهرستانها و همه دستگاهها باید پای کار بیایند و ستاد شهرستانی را هرچه سریعتر تشکیل دهند.
وی افزود: رویداد ملی ایرانجان یک فرصت بینظیر برای استان است؛ فرصتی که شاید مشابه آن بهاینزودیها تکرار نشود و اگر در بهرهبرداری از آن کوتاهی کنیم، باید پاسخگوی مردم باشیم.
استاندار خراسان جنوبی بر لزوم معرفی جامع ظرفیتها و توانمندیهای استان اشاره کرد و گفت: در این رویداد باید حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سایر بخشهای مرتبط حضور فعال داشته باشند.
هاشمی با توجه به اینکه خبرنگاران نقش کلیدی در انعکاس توانمندیهای استان دارند و باید با همراهی آنان، ظرفیتها و کمبودها بهدرستی معرفی شود افزود: فرمانداران خبرنگاران و فعالان رسانهای استان را برای این رویداد حمایت کنند.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: در هفته برگزاری رویداد ملی ایرانجان خراسان جنوبی کانون توجه رسانههای کشور خواهد بود و یک ماهی میشود که کار احصا و تولید محتوای ویژه در حوزههای سیما، رادیو، خبر و فضای مجازی آغاز شده است.
آینه دار با اشاره به اهداف رسانه ملی در برگزاری این رویداد افزود: ایرانجان در راستای سند تحول رسانه ملی و برای معرفی ظرفیتهای استانها اجرا میشود. علاوه بر خبرنگاران صدا و سیما، گروههای فرهنگی و هنری شهرستانها نیز که در حوزه تولید محتوا فعالیت دارند باید مورد حمایت فرمانداران قرار گیرند.
وی از خبرنگاران شهرستانها خواست تا فعالانه در این رویداد رسانهای مشارکت کنند و سوژههای خود را از طریق خبرنگاران شهرستانی یا بهصورت مستقیم به مرکز صدا و سیما ارسال کنند تا در برنامههای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان این نشست، فرمانداران شهرستانهای استان گزارش اقدامات و برنامههای خود را در خصوص آمادهسازی و اجرای رویداد ملی ایرانجان ارائه دادند.