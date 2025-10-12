ساوجبلاغ، قطب تولید عسل در استان البرز، با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر تولید سالانه حدود ۳۰۰ تُن عسل و محصولات جانبی همچون گرده گل، موم، بره‌موم و ژل رویال، در مسیر توسعه همچنان با مشکلاتی روبه‌روست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، بیش از ۲۵۰ بهره‌بردار در قالب تعاونی زنبورداران این شهرستان فعالیت می‌کنند و برای بیش از ۴۱۰ نفر شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند، اما نبود بیمه، نبود تضمین خرید عسل، کمبود تسهیلات کم‌بهره، محدودیت واردات ملکه و ضعف آموزش‌های تخصصی، آینده این صنعت را تهدید می‌کند.

محمد دهقان‌نژاد، زنبوردار نمونه کشوری و رئیس اتحادیه زنبورداران ساوجبلاغ، در گفت‌وگویی با خبرنگار صداوسیمای البرز گفت: نبود بیمه و حمایت‌های پایه‌ای گویای مشکلات این قشر است و ما منتظر پاسخ مسئولان هستیم.عسل‌های تقلبی که حتی زنبور ندیده‌اند با قیمت‌های پایین بازار را به هم ریخته‌اند و این به ضرر تولیدکننده واقعی است.