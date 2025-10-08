

بیژن رنجبر در حاشیه سی و دومین شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: طرح آمایش رشته‌های دانشگاه آزاد پس از تایید در ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به شفافیت دخل و خرج دانشگاه آزاد اسلامی افزود: درآمد و بودجه‌های دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدا شفاف بوده، اما قرار است با برنامه ریزی انجام شده، دخل و خرج دانشگاه در اختیار عموم افراد قرار بگیرد.

رنجبر با اشاره به اینکه سیاست دانشگاه آزاد اسلامی این است که دانشگاه بنگاه اقتصادی نیست بیان کرد: همانطور که در سند پنج ساله تحول و تعالی دانشگاه آزاد آمده است، آرام آرام اتکا به شهریه دانشجویان کاهش خواهد شد و از طرفی درآمد‌های اقتصاد دانش بنیان افرایش پیدا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه آزاد سالامی گفت: در حال حاضر هم شهریه دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی بسیار پایین است. به طور مثال دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات سالانه ۲۴ میلیون تومان شهریه پرداخت می‌کند که اگر این مبلغ با شهریه مهد‌های کودک و مدارس غیر دولتی مقایسه شود رقم پایینی است.