سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای حضور در اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان به اصفهان سفر کرده در بدو ورود به گلستان شهدای این شهر رفت.

آقای صالحی با ادای احترام به شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافع حرم، امنیت، راه قدس برای دقایقی هم در جمع خانواده شهدای جنگ تحمیلی اخیر حضور یافت و از آنان تقدیر کرد.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان که از ۱۲ مهرماه کار خود را آغاز کرده با رقابت ۷فیلم داستانی بلند و یک انیمیشن پس از چهار روز رقابت امشب به کار خود پایان می‌دهد.