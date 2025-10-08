رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
ایران و یمن، تنها کشورهای ایستاده در مقابل تجاوز صهیونیستها
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: ایران و یمن، تنها کشورهای ایستاده در مقابل تجاوز صهیونیستها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح که به میزبانی قرارگاه ثامنالائمه (ع) نیروی زمینی سپاه استان خراسان رضوی برگزار شد، به پاسخ قاطع ایران در مقابل تهاجم دشمن اشاره کرد و افزود: دشمن فکر میکرد با شهادت فرماندهان و ایجاد التهاب در فضای جامعه مردم به خیابانها میریزند و علیه نظام شعار میدهند، اما مردم با اتحادی مثال زدنی به صحنه آمدند و دشمن شکست خورد.
او با اشاره به عملیات طوفان الاقصی، اظهار داشت: به کسانی که معترض شدند چرا مقاومت پیشدستی کرد، باید پاسخ داد که مقاومت آغازگر نبود؛ رژیم صهیونی ۱۷ سال مردم فلسطین را در سختترین محاصره اقتصادی، تسلیحاتی و دارویی قرار داده بود و این حق مسلم شهروندی است که در مقابل دشمن غاصبانه به وظیفه انسانی خود عمل کند.
این مقام عالی قضایی با محکوم کردن جنایات اخیر صهیونیستها، گفت: امروز در مقابل دوربینهای دنیا و به صورت علنی، کودک فلسطینی را در صف گرفتن غذا مورد حمله وحشیانه قرار میدهند و به آن افتخار میکنند و دنیا با وجود گوشهای کر مدعیان حقوق بشر، شاهد این جنایات است.
وی افزود: فرماندهی معظم کل قوا از نخستین ساعات صبح جمعه ۲۳ خرداد، در صحنه حاضر بودند و پاسخ کوبندهای بر پیکر اسرائیل وارد شد و روز دوازدهم، رژیم صهیونی تسلیم و مجبور شد درخواست آتش بس بدهد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیشگیری در نیروهای مسلح را یک اصل دانست و گفت: با تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر صیانت از این نیروی مقتدر، در پیشگیری از وقوع جرم پیشتاز هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان گفت: فلسفه وجودی این سازمان، حفظ سلامت و اقتدار نیروهای مسلح و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی است، اما مهمترین مأموریت آن پیشگیری از وقوع جرم در میان نیروها به شمار میرود.