دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۸ مگاوات برای توسعه انرژی‌های پاک و جبران ناترازی برق، در دانشگاه زنجان ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر فنی نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه زنجان از آغاز اجرای پروژه‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این دانشگاه خبر داد.

علیرضا علیمحمدی با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های پاک گفت: در راستای جبران ناترازی برق کشور، دانشگاه زنجان طی یک سال گذشته گام‌های مؤثری در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی برداشته است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت مناسب اراضی در اختیار دانشگاه، چه در داخل سایت اصلی و چه در سایر نقاط استان، اطلاعیه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار منتشر شده است. در فاز نخست، احداث یک نیروگاه ۲۵ مگاواتی هدف‌گذاری شده و انتخاب سرمایه‌گذار آن در مراحل پایانی قرار دارد.

علی‌محمدی ادامه داد: همچنین دانشگاه زنجان طبق سهم ۵ درصدی خود از طرح‌های انرژی پاک، احداث یک نیروگاه ۳ مگاواتی را در داخل محوطه دانشگاه در دستور کار دارد که طراحی آن رو به اتمام است و به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.

وی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این پروژه‌ها را نیز تشریح کرد و گفت: به طور میانگین برای هر مگاوات تولید برق خورشیدی، حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. در مجموع، برای نیروگاه‌های ۲۵ و ۳ مگاواتی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی از سوی بخش خصوصی انجام خواهد شد.

مدیر فنی نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه زنجان با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی افزود: در قالب مدل‌های مشارکتی برد-برد، شرکت‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذار ضمن احداث نیروگاه‌ها، از منافع اقتصادی آن بهره‌مند می‌شوند و دانشگاه نیز از درآمد حاصل و توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک سود خواهد برد.

به گفته وی، با اجرای این دو پروژه، ظرفیت تولید برق خورشیدی دانشگاه زنجان به حدود ۲۸ مگاوات خواهد رسید که گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان زنجان محسوب می‌شود.